الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة مع السيطرة على مجلس الشيوخ

فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع، الخميس، ليقترب ستاندرد أند بورز 500 وداو من مستويات قياسية في ظل مراهنات على مزيد من المساعدة لمتضرري الجائحة بعد أن سيطر الديمقراطيون على الكونجرس، ما طغى على بيانات تُظهر مستويات مرتفعة من طلبات إعانة البطالة.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 71.8 نقطة بما يعادل 0.23 بالمائة ليصل إلى 30901.18 نقطة، وزاد ستاندرد أند بورز 16.6 نقطة أو 0.44 بالمائة مسجلًا 3764.71 نقطة، في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 126.5 نقطة أو 0.99 بالمائة إلى 12867.34 نقطة عند الفتح.