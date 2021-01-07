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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سلبية عينات فحص «أطفال كورونا» ببنها

الخميس 07/يناير/2021 - 04:46 م
مستشفى بنها التخصصي
مستشفى بنها التخصصي
كتب صلاح حسنى
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كشف مصدر طبي بمستشفى بنها التخصصي للأطفال سلبية عينات الـ6 أطفال المحجوزين بمستشفى أطفال بنها وتحسن حالتهم جميعا وشفاء الطفلة إيرين والتي كانت إيجابية وخروجها بصحة جيدة فيما يجري متابعة الحالات السلبية تمهيدا لخروجهم في حال تأكد عدم ظهور أي أعراض مرضية عليهم.

وناشد المستشفى الأهالي بالحفاظ على أبنائهم وصحتهم وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

وسجلت المحافظة أمس 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

واحتل مركز ومدينة بنها أعلى معدلات الإصابة لليوم السابع علي التوالي بعد أن سجل اليوم 30 حالة إصابة جديدة، جاء بعده في الترتيب مركز طوخ والذي سجل 12 حالة، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 11558 حالة.

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