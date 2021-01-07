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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إعطاء 20 ألف جرعة من لقاح فايزر في إنجلترا قبل تغيير قواعد التطعيم

الخميس 07/يناير/2021 - 05:03 م
لقاح فايزر
لقاح فايزر
وكالات
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قالت هيئة الصحة الوطنية، اليوم الخميس، إنه تم حقن ما يقرب من 20 ألف شخص بالجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد، الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك في إنجلترا، قبل تغيير الإرشادات، بحيث تكون الأولوية لإعطاء الجرعات الأولى.

وأظهرت الإحصاءات أنه تم إعطاء 19981 جرعة ثانية خلال الفترة بين 29 ديسمبر والثالث من يناير من إجمالي 1.1 مليون جرعة في إنجلترا، ويتم توزيع 1.3 مليون جرعة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وفي اليوم التالي لبدء التطعيمات للمرة الثانية، قال مسئولو الصحة إنهم سيعطون الأولوية لإعطاء الجرعات الأولى لأكبر عدد ممكن من الناس، لتوفير بعض الحماية على حساب الجرعات الثانية المعززة، ويعني هذا إعطاء الجرعات الثانية بعد مدة تصل إلى 12 أسبوعا من تلقي الأشخاص جرعاتهم الأولى، فيما يثير انتقادات من بعض العلماء، وشعور بالإحباط لدى من أُلغيت مواعيدهم.

وفي حين أجريت اختبارات على لقاح "أسترازينيكا" على بعد فترات زمنية مختلفة بين الجرعات، قالت "فايزر" إنه ليس لديها بيانات تظهر فاعلية جرعتها الأولى بعد 21 يوما.

ويوم الثلاثاء الماضي، قال كبير المسئولين الطبيين في إنجلترا إن توازن المخاطر يدعم هذه الخطوة، مضيفا أن من المرجح أن تزيد الحماية بعد تلقي جرعة واحدة لأكثر من 50 بالمئة حتى لو كان ذلك ينطوي على خطر ضئيل بخصوص "تحور (الفيروس) ليصبح قادرا على مقاومة" الأجسام المضادة.

ويأمل رئيس الوزراء بوريس جونسون في توفير بعض الحماية على الأقل لأكثر من 13 مليون شخص في المجموعات ذات الأولوية خلال الأسابيع الستة المقبلة، ليصبح من الممكن النظر في تخفيف إجراءات
العزل العام الصارمة اعتبارا من منتصف فبراير.

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