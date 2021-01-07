ضربها وحرر محضر ضدها.. إخلاء سبيل أم تعدى عليها نجلها بكفر الشيخ

أخلت نيابة كفر الشيخ سبيل السيدة "دولت عماد" 70 عاما، الأم التي قام نجلها "م. ف" 44 عاما بضربها وطردها من المنزل طمعا في معاشها، عقب تأكد النيابة من كيدية المحضر الذي حرره نجلها يتهمها فيه بضربه بعد أن حررت محضر تتهمه فيه بضربها والاعتداء عليها، والذي على إثره قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض عليه.وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، من القبض على "م. ف"، 44 سنة، مقيم بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق؛ لقيامه بضرب والدته وطردها من المنزل، طمعًا منه في معاشها الشهري الذي تنفق منه على نفسها.وأكدت الأم، في محضر الشرطة، أن نجلها دائم التعدي عليها طمعًا في المعاش، موضحة أن الجيران هم من كانوا دائمًا ينقذونها من تحت يده قبل أن يفتك بها وعادة ما يسبب لها جروح وكدمات في جسدها.وأمرت النيابة العامة بكفر الشيخ، بحجز المتهم والتحقيق معه فيما اتهمته به والدته، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.