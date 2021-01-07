يرغب المواطنين في معرفة تردد قناة اكسترا نيوز على النايل سات، خلال هذه الفترة بعد تغيير الترددات الجديدة لمجموعة قنوات النايل سات على القمر الصناعي، حيث تعد القناة من الأعلى مشاهدة لدى الجمهور، وتعتبر من القنوات المتخصصة في التغطيات الإخبارية، وتناقش العديد من القضايا التي تهم المواطن، كما تقدم باقة من البرامج المتميزة على مدار اليوم.

تردد قناة اكسترا نيوز على النايل سات





تتمتع قناة اكسترا نيوز بمشاهدة وتفاعل كبير خلال الفترة الحالية نظرًا لارتفاع عمليات البحث حولها عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة، وجاء التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي النايل سات: 11230، معدل الترميز: 27500، وأما معدل تصحيح الخطأ هو 6/5.





نبذة عن قناة إكسترا نيوز

تعد قناة إكسترا نيوز من القنوات التابعة لشبكة قنوات cbc، حيث تقدم تغطية إخبارية للمواطنين ولكن عن طريق التصوير من جانب المواطنين وأخذ آرائهم فيما يجري من إنجازات على الساحة، كما تقدم موجز إخباري لكل ما هو جديد على كافة الأصعدة، كما تهتم بالقضايا التي تهم مواطني المحافظات، وإبراز القضايا الدولية والإنسانية.





برامج إكسترا نيوز

تقدم القناة عدد من البرامج على مدار اليوم، أبرزها: برنامج مصر العرب، وبرنامج الساعة السابعة، والعالم يقول، وبرنامج حديث الساعة، وبرنامج كلام الناس، وبرنامج ساعة رياضة، وبرنامج لازم نفهم، وبرنامج حكايات فنية، برنامج أونلاين، برنامج أخبار الفن، إضافة إلى التغطية المستمرة من غرفة الأخبار أو من خلال الجولة والحصاد والنشرات على رأس الساعة.





كما تقدم حملات توعوية بشأن فيروس كورونا المستجد، الذي اجتاح العالم منذ بداية 2020، وانتشر بشكل كثيف خلال هذه الفترة، مما تسبب في خسائر فادحة في الأرواح والأموال.

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