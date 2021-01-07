«يد واحدة».. مدرسو «الصنافين» بالشرقية يتبرعون لشراء أسطوانات أكسجين

أطلق مجموعة من المدرسين بقرية الصنافين التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية حملة تبرعات لشراء أسطوانات أكسجين لمرضي فيروس كورونا، في لافتة إنسانية تؤكد المعدن الأصيل لأهل القرية.وقال مدحت عبدالمجيد، إنهم جمعوا التبرعات من مدرسة الشهيد سامي شاهين، ومدرسة الصنافين الثانوية بنات ومدرسة الشهيد عبد المنعم رياض، مؤكدا أن المدرسين رحبوا بهذه الفكرة لمساندة المرضي وأهالي القرية في ظل تزايد إصابات كورونا.ولفت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أهالي القرية في جمع تبرعات وتوفير أي خدمات يحتاجها أحدهم.