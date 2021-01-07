ميلر: إرسال 6200 عنصر من الحرس الوطني إلى واشنطن

وقّع كريس ميلر، القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، على قرار بإرسال دفعة جديدة من قوات الحرس الوطني، قوامها 6200 عنصر، إلى العاصمة واشنطن.وأضاف أنه قد تم وضع الحرس الوطني في حالة تأهب كامل لمساعدة سلطات إنفاذ القانون المحلية والاتحادية في عملها للتصدي للوضع بشكل سلمي.كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، قد قالت، عبر تويتر مساء الأربعاء، إن ترامب أمر بإرسال قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكونجرس بعد اقتحام مئات من أنصاره للمبنى في وقت سابق.كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد رفضت، في وقت سابق، طلبا من مسئولي العاصمة واشنطن لنشر الحرس الوطني في مبنى الكونجرس (الكابيتول)، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلًا عن مصدر لم تكشف عن هويته.