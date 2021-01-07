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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان: 7848 إصابة جديدة و70 وفاة بفيروس كورونا

الخميس 07/يناير/2021 - 04:45 م
كورونا في اليابان
كورونا في اليابان
أش أ
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أعلنت وزارة الصحة اليابانية عن تسجيل 7848 إصابة جديدة و70 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته صحيفة (جابان تايمز) اليابانية اليوم الخميس- أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 263 ألفًا و638 شخصًا، فيما وصل تراكمي الوفيات إلى 3831 وفاة.

وأشارت إلى أنه في العاصمة طوكيو وصل العدد اليومي للحالات المؤكدة حديثًا إلى 2447 حالة، مرتفعًا فوق مستوى 2000 لأول مرة.

وتأتي الزيادة في عدد الحالات الجديدة في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، حالة الطوارئ في مواجهة الفيروس بطوكيو وثلاث محافظات مجاورة.

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