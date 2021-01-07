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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أمير عيد ضيف أولى حلقات «قعدة مزيكا» على نجوم إف إم

الخميس 07/يناير/2021 - 04:56 م
يسرا الهواري
يسرا الهواري
دعاء عبد المقصود
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يبدأ برنامج "قعدة مزيكا" أولي حلقاته، للمذيعة يسرا الهواري، اليوم الخميس، عبر إذاعة "نجوم إف إم" وقناة "نجوم TV"، في الساعة العاشرة مساءً، ويحل ضيف الحلقة نجم فريق كاريوكي أمير عيد.

ويتحدث أمير عيد عن انطلاق فريقه الغنائي كاريوكي منذ تأسيسه ونوعية الأغنيات التي يقدموها دائمًا، وهل يهتم بالانتقادات التي توجه لهم بعض الأوقات، فضلًا عن تقديمه عدة أغنياته الشهيرة خلال الحلقة بناءً علي رغبات المستمعين.

من جانبها أكدت هالة حجازي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، أن برنامج "قعدة مزيكا" من البرامج الموسيقية الهامة في الخريطة البرامجية للإذاعة، وأن نجاحه علي مدار السنوات الماضية كان الدافع وراء عودته من جديد، خاصة وأن مستمعي الإذاعة تعلقوا بالبرنامج والموسيقى المختلفة التي يتم تقديمها فيه.

وتابعت المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل، أن البرنامج يهدف للتركيز على الفرق الموسيقية المهتمة بمزيكا الـ"الآندر جراوند"، والمطربين أصحاب المدارس الموسيقية المختلفة، ويتم ذلك بالتعاون مع تطبيق "ديزر" المتخصص في الموسيقي والأكثر انتشارًا.

يذكر أن برنامج "قعدة مزيكا" يذاع الخميس من كل أسبوع، الساعة العاشرة مساءً، ويعاد السبت الساعة الرابعة عصرًا، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، وقناة "نجوم TV".

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