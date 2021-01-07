بيتر ميمى ينتهى من تصوير مشاهد «رابعة» فى «الاختيار 2» خلال 10 أيام

يصور المخرج بيتر ميمي أحداث مسلسل «الاختيار 2»، وذلك بأحد شوارع منطقة رابعة بمدينة نصر، في العمل المنتظر عرضه في شهر رمضان القادم.وعلمت "الدستور" أن المسلسل يتم تصوير مشاهد حلقاته الأولى في منطقة رابعة العدوية، وذلك لإظهار بطولات رجال الشرطة في فض هذه التظاهرات، حيث سيستمر تصوير هذه المشاهد لفترة تصل إلى عشرة أيام أخرى قبل الانطلاق في تصوير مشاهد أخرى ضمن أحداث المسلسل.مسلسل "الاختيار 2" بطولة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكى، ويشارك في بطولة العمل بجانبهما كل من بشرى، هادى الجيار، إنجى المقدم، أسماء أبواليزيد، وآخرين، سيناريو وحوار هانى سرحان، إخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجي.