القصابين: مصر تنتج 10 ملايين رأس ماشية سنويًا

قال محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن التاجر يشتري الذبائح من المجازر بسعر يتراوح ما بين 72جنيهًا إلي 75جنيهًا للكيلو، فيما يتم بيع اللحوم الحية بسعر 49 جنيهًا قائم رغم زيادة تكلفة الأعلاف الحيوانية والتسمين والتربية، التي تستغرق عامين على الأكثر.وأشار نائب رئيس شعبة القصابين، فى تصريح لـ"الدستور" إن الإنتاج المحلي من رؤوس الماشية يصل إلي 10 ملايين رأس سنويًا، لافتًا إلى أن إحياء مشروع البتلو والمشروع القومي لتسمين وتربية مليون رأس ماشية، ستظهر بوادر الإنتاج منه في الأسواق المحلية خلال الشهور المقبلة، وهو ما سيحدث انفراجة في أسعار اللحوم وإعادة التوازن في الأسعار ورفع معدلات الإنتاج المحلي.وأضاف "شرف" أن هناك فجوة بين الإنتاج المحلي ومعدلات الاستهلاك لتصل بنسبة 65%، يتم سد تلك الفجوة بالاستيراد من الخارج بالعملة الأجنبية الصعبة.