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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصات الخليج الرئيسية تسجل زيادة أسبوعية

الخميس 07/يناير/2021 - 04:26 م
بورصات الخليج
بورصات الخليج
وكالات
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أنهت أسهم الخليج الرئيسية أول أسابيع التداول في العام الجديد على ارتفاع اليوم الخميس وسجلت مكاسب أسبوعية، إذ استفادت البورصات في المنطقة من ارتفاع أسعار النفط.

بلغ الخام أعلى مستوياته منذ أواخر فبراير شباط بعد أن قدم انخفاض في المخزونات الأمريكية مزيدا من الدعم بعد قرار أحادي سعودي بخفض الإنتاج.

شهد الأسبوع أيضا تفاؤل المستثمرين بالانفراجة في الخلاف الدبلوماسي الذي استمر ثلاثة أعوام بين السعودية ودول خليجية أخرى من جهة وقطر من جهة أخرى، إذ اجتمع القادة العرب في قمة ركزت على إنهاء خلاف قائم منذ فترة طويلة مع الدوحة.

وأغلق المؤشر القطري على زيادة 0.9 بالمئة، إذ تقدم سهم شركة البتروكيماويات صناعات قطر بأكثر من اثنين بالمئة خلال الجلسة.

وأنهى سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، الأسبوع بزيادة 1.4 بالمئة، وصعد المؤشر القياسي 2.3 بالمئة على أساس أسبوعي.

وقال فريق الأبحاث في كيو.إن.بي للخدمات المالية في مذكرة إن من المتوقع أن تتلقى الشركات القطرية، بما فيها البنوك، دعما من اتفاق إنهاء خلاف الدوحة مع دول الخليج.

وأغلق مؤشر الأسهم القيادية في دبي على ارتفاع 0.8 بالمئة، إذ حقق المؤشر مكاسب في أربع من الجلسات الخمس هذا الأسبوع، ليسجل صعودا أسبوعيا 5.4 بالمئة.

وربح سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، 0.9 بالمئة، في حين ارتفع سهم إعمار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في الإمارة، واحدا بالمئة.

كشفت إمارة دبي أمس الأربعاء عن حزمة تحفيزية خامسة بقيمة 315 مليون درهم (86 مليون دولار) لمواجهة التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد-19.

وأنهى مؤشر أبوظبي جلسة اليوم على زيادة 0.7 بالمئة وبارتفاع أسبوعي 2.4 بالمئة.

وكان سهم بنك أبوظبي الأول الأفضل أداء على المؤشر، إذ ربح 1.8 بالمئة. وباع أكبر بنوك الإمارات صكوكا بقيمة 500 مليون دولار اليوم، إذ بدأ المقترضون في منطقة الخليج اللجوء للمستثمرين في الديون فيما سيكون على الأرجح عاما آخر غير مسبوق بالنسبة للسندات في المنطقة.

وتقدم سهم رأس الخيمة العقارية بما يقرب من ستة بالمئة.

وارتفع مؤشر السعودية الرئيسي 0.8 بالمئة، مدعوما بشكل أساسي بزيادة 1.4 بالمئة لسهم رابع أكبر شركة كيماويات في العالم، الشركة السعودية للصناعات الأساسية، وتقدم سهم مصرف الراجحي 1.2 بالمئة.

وكانت السوق المصرية مغلقة في عطلة.

السعودية.. صعد المؤشر 0.8 بالمئة إلى 8737 نقطة.
أبوظبي.. زاد المؤشر 0.7 بالمئة إلى 5164 نقطة.
دبي.. ارتفع المؤشر 0.8 بالمئة إلى 2626 نقطة
قطر.. ربح المؤشر 0.9 بالمئة ليسجل 10678 نقطة.
البحرين.. انخفض المؤشر 0.3 بالمئة إلى 1451 نقطة.
عمان.. هبط المؤشر 0.3 بالمئة إلى 3699 نقطة.
الكويت.. استقر المؤشر عند 6031 نقطة.

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