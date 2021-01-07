إستونيا تسجل أكثر من ألف إصابة جديدة يومية بكورونا

على الرغم من تطبيق إجراءات صارمة لاحتواء فيروس كورونا، سجلت إستونيا، اليوم الخميس، 1104 حالات إصابة جديدة بالفيروس، في رقم قياسي، خلال مدة يوم واحد.ترفع هذه الزيادة إجمالي الإصابات بالبلاد إلى حوالى 32 ألف حالة، منذ بدء تفشى الجائحة، التي بلغت حصيلة وفياتها هناك 265 حالة.وتواجه إستونيا قفزة في الإصابات الجديدة منذ الخريف، وفرضت الحكومة قيودًا أكثر صرامة في ديسمبر، ما أثر على جوانب عديدة للحياة العامة.