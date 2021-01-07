وفاة صيدليين بكورونا فى البحيرة

حالتا وفاة جديدتان شهدتهما محافظة البحيرة، إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، لأحد أبطال الجيش الأبيض، لصيدليين بمركزي دمنهور والدلنجات.ومن جانبه قال الدكتور ناجي داوود، إن النقابة فقدت اليوم الخميس اثنين من أعضائها، وهما: الدكتورة إيمان عارف الصيدلانية بدمنهور، والدكتور عماد بسيوني خالد، بمركز الدلنجات، متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد.ووصف، أمين عام نقابة الصيادلة بالبحيرة، المشهد اليوم بالنسبة لصيادلة البحيرة بأنه يوم حزين لصيادلة بالمحافظة، بعد وفاة اثنين من أعضائها، لافتًا إلى أنهبذلك يرتفع عدد وفيات أعضاء نقابة الصيادلة بالبحيرة إلى 4 حالات وفاة منذ بداية جائحة كورونا، داعيًا المولى- عز وجل- لأن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.