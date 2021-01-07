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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 3 مصانع وجبات غذائية غير مرخصة في بني سويف

الخميس 07/يناير/2021 - 04:35 م
مصانع وجبات غذائية
مصانع وجبات غذائية
بنى سويف - محمد حفيظ
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شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كل صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميًا، موجهًا بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى.

وذلك بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كل الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقًا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لجهود التموين في هذا الشأن من خلال التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، حيث تم تنفيذ حملة رقابية وتفتيشية مكبرة مشتركة مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع لتصنيع الوجبات الغذائية دون ترخيص والتحفظ على 2000 قطعة باتيه غير مدون عليها أي بيانات، وضبط مصنع بصل "غير مرخص" وبداخله 20 شيكارة معبأة من منتجات البصل مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص من الجهات المختصة،بجانب ضبط 400 علبة سجائر مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإحالتها لجهات التحقيق للسير في اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.
ضبط 3 مصانع وجبات غذائية غير مرخصة في بني سويف
ضبط 3 مصانع وجبات غذائية غير مرخصة في بني سويف
ضبط 3 مصانع وجبات غذائية غير مرخصة في بني سويف
ضبط 3 مصانع وجبات غذائية غير مرخصة في بني سويف

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