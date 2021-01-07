خروج أحمد حلمي من السباق الرمضاني بشكل نهائي

خرج الفنان أحمد حلمي بشكل رسمي من السباق الرمضاني المقبل، بعد توقف مشروع مسلسله الدرامي الذي يقوم بكتابته خالد ومحمد وشيرين دياب، خاصة مع انشغالهم بمسلسل الملك للنجم عمرو يوسف، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتم تأجيل العمل الذي ينتمي للكوميديا السوداء التي اعتاد حلمي تقديمها لحين إشعار آخر.يذكر أن أحمد حلمي يعقد جلسات عمل حاليا مع الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، لبحث تقديم عمل فني يتناول السيرة الذاتية للكاتب الراحل نجيب محفوظ، ووجود اتجاه لتقديم العمل على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، ويدرس حلمي حاليا الموقف كاملا قبل الإعلان بشكل رسمي عن العمل.يذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي هو فيلم "خيال مآتة" الذي عرض في أوائل عام 2019، وهو من إخراج خالد مرعي، وتأليف عبدالرحيم كمال، وشارك في بطولته منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسنى، لطفى لبيب، عبدالرحمن أبوزهرة.