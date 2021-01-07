مصرع مواطنين إثر اشتعال «تريلا» بعد تصادمها بعمود ضغط عالى بأسوان

وقع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل "تريلا" بعمود ضغط عالي، مساء اليوم الخميس، وذلك بأول طريق شرق العوينات والذي يبعد بمسافة 5 كيلو عن مفارق توشكي بأسوان، ما أدى إلى مصرع شخصين متفحمين إثر اشتعال السيارة بالعمود، وإصابة 2 آخرين.حيث إن المصابين منهما حالة خطرة وأخرى إصابة بسيطة، وجاري نقلهما إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية، بالإضافة إلى أنه جار نقل جثامين المتوفين إلى مشرحة أسوان العمومية.وتلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل بعمود ضغط عالي بأول طريق شرق العوينات والذي يبعد بمسافة 5 كيلو عن مفارق توشكى بأسوان، ما أدى إلى اشتعال السيارة ولقي شخصان مصرعهما على الفور أثر تفحمهما، وأصيب 2 آخران بالحادث.وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينته، وسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، الجثامين إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.