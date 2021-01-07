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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يناقش أعمال تطوير شارع الإسكندرية وميدان المحطة

الخميس 07/يناير/2021 - 04:27 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،
أحمد فودة
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عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم بمكتبه اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور إسلام أبوالنجا استشاري أعمال الطرق، والعميد نهاد عويضة والمهندس أحمد الدسوقي من الشركة القومية للإنتاج الحربي، وذلك لمناقشة أعمال تطوير شارع الإسكندرية.

ناقش المحافظ مع الحاضرين التصميمات النهائية لتطوير الشارع بعد إضافة التعديلات خلال الجولات الميدانية، حيث وافق على مقترح توسيع الشارع من خلال إنشاء كوبري علي ترعة البتانونية، وكذلك تغيير مسار ترعة شبرا النملة المغطاة لتوسعة عرض الشارع مع منطقة التقاطعات، كما وجه المحافظ بوضع فاصل بين الاتجاهين لضمان السيولة المرورية وتركيب بالوعات الأمطار أثناء عملية الرصف.

وأكد الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ أن هذا الشارع يعتبر شريانا حيويا داخل مدينة طنطا، حيث يربط بين الطريق السريع للقادم من الإسكندرية ومتجهًا لميدان المحطة والسيد البدوي وسيتم الانتهاء منه في مارس المقبل.
محافظ الغربية يناقش أعمال تطوير شارع الإسكندرية وميدان المحطة
محافظ الغربية يناقش أعمال تطوير شارع الإسكندرية وميدان المحطة
محافظ الغربية يناقش أعمال تطوير شارع الإسكندرية وميدان المحطة
محافظ الغربية يناقش أعمال تطوير شارع الإسكندرية وميدان المحطة

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