المخرج رامي نبيل: حاربت التطرف وأبدأ كل عام بعمل فني عن الكريسماس (حوار)

- في البداية حدثنا عن نفسك وكيف بدأت مشوارك الفني؟



- فيديو كليب "الحب اتولد النهاردة" لم تكن التجربة الأولى بالنسبة لك بمناسبة استقبال العام الجديد وأعياد الكريسماس فماذا عن التجارب السابقة؟



- وما الذي ميز فيديو كليب "الحب اتولد النهاردة" عن ما سبق ؟



- نعرف أنك داعم لفكرة الوحدة ونبذ التطرف هل تناولت أعمالك هذا الشأن؟



- كيف توازن ما بين عملك كمخرج في مجال الميديا المسيحية والمجال العام وما تأثير ذلك في أسلوبك؟



- حتمًا سيكون فرق أو تميز ما بين العمل الديني الروحاني وما بين العمل الفني العام وضح لنا كمخرج ما هو؟



- توجد معوقات عديدة تواجهك في المجالين فأذكر أكثرها تأثيرا سلبيًا على العمل الفني؟



- لاحظت في غالبية كليبات الترانيم التي أخرجتها الخروج عن المألوف مثل أن تجعل رجل دين يقود أتوبيس مدارس أو يحرك عرائس ماريونيت كيف تأخذك الجرأة في كسر المألوف وما ردود الأفعال بعدها؟



- من خلال عملك في مجال الميديا المسيحية كيف ترى الواقع الفني في هذه المرحلة وهل تلاحظ بها تطور؟



- قبل ختام الحوار ماذا عن الأعمال الفنية التي تقوم بتحضيرها في الفترة القادمة؟



في كل عام يستعد المؤلفين والملحنين والمخرجين بكتابة وتلحين وإخراج الأشعار الغنائية لاستقبال العام الجديد، بالإضافة إلى إنتاج "فيديو كليبات" لتكتمل حالة البهجة بالعام الجديد.التقت "الدستور" أحد المخرجين الذين أمتعونا بكليبات الترانيم لاسيما في الكريسماس وهو المخرج "رامي نبيل" والذي اعتاد على تقديم فيديو كليب كل بداية عام جديد ليحدثنا عن مراحل الإنتاج الفني في هذه الفترة وكيفية الاستعداد لها بكل تفاصيلها، كما قام بإخراج مجموعة من البرامج التلفزيونية وعدد من الأفلام القصيرة، وإلى نص الحوار..* اسمي رامي نبيل أعمل في مجال الإخراج منذ 14 عامًا قمت خلالها بإخراج العديد من الكليبات بالإضافة إلى الأفلام الروائية القصيرة والبرامج والإعلانات التلفزيونية والحفلات والمؤتمرات داخل مصر وخارجها،وحاليًا في نهاية دراستي دبلومة الإخراج السينمائي التابعة للجامعة الفرنسية في مصر.* بالفعل أنا حريص كل عام أن أشارك بعمل فني جديد بمناسبة الكريسماس، ففي عام 2010م أخرجت فيديو كليب" افرح بميلاد يسوع"، وفي 2014 "عيد ميلاد عمانوئيل"، وبعدها " اهلا بالنونو الصغير" كانت في 2018م، هذا ما اذكره حاليًا* تميز هذا "الكليب" بالتحديد أنه كان إنتاج فني محترف متكامل العناصر الفنية بداية من تأليف الكلمات مرورًا بالتلحين والتوزيع الموسيقي حتى أن الكليب مصنف أغنية وليس ترنيمة ليكون شعار العام الجديد لكل الناس دون تمييز لديانتهم أو طائفتهم.* نعم بالفعل لقد قمت بإخراج فيلم قصير بعنوان "الحكاية إيه؟" وتناول هذه القضية بالتحديد وشاركت به في عدة مهرجانات واختير للمركز الثالث في مهرجان يوسف شاهين في عام 2018.* المخرج هو في البداية والنهاية إنسان صاحب رؤية ووجه نظر وله هدف وإحساس فني يستطيع أن يبتكر ويبدع أيا ما كان الإطار الذي يعمل من خلاله فهو يحول الفكرة من خيال إلى واقع منظور سواء كانت فكرة روحانية دينية بحتة أو فكرة إنسانية عامة مجردة فالفيصل في هذا هو المحتوى لا أكثر ولا أقل.* كما ذكرت من قبل لا يوجد فرق في أسلوب التفكير في إخراج المحتوى ولكن طبيعي أن نجد أن المحتوى الديني له التزامات ومعايير حسب ما يتناول العمل والجهة الممولة له حسب طائفتها أو توجهها بينما العمل في المجال العام لا يرتبط إلا بالمعايير الفنية فقط.* سواء العمل الفني الديني أو العام كلاهما يفسدهم تقييد الإبداع وهذا له أشكال وصور مختلفة منها وأهمها ميزانية الإنتاج وبالرغم من محاولتي أن أعمل في حدود الإمكانيات المتوفرة إلا أنها تمثل لي قيد يخنق الإبداع، بالإضافة إلى شروط الجهات الممولة في إخراج الفكرة بطريقة معينة تهدف معتقداتهم تجعل العمل بالنسبة لي فاقد الروح.* عادة في تنفيذ الفكرة من رؤيتي الوضع التقليدي لا يناسبني مطلقًا ولكن مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بصفة ومهمة رجل الدين ولكن هو مجرد كسر الحاجز بين الشعب ورجل الدين ليكون قريب منهم أكثر ويشاركهم في بساطة ولكن مع احترام الرتبة الكهنوتية في كل الأحوال والعمل الديني يلتزم أن يكون له هدف روحي على عكس خلافه من باقي الأعمال في المجال العام قد لا يكون لها هدف سوى الصورة الجمالية.* طبعًا الميديا المسيحية تطورت بصورة ملحوظة جدًا مؤخرًا وخصوصًا مع تطور التكنولوجيا والأساليب الحديثة في الإخراج وخصوصًا اهتمام المخرجين بالدراسة بجانب الموهبة بالاضافة إلى زيادة النضج واستيعاب الجمهور للمؤثرات، زمان تجد الافلام تجسد مشاهد لمعجزات خارقة الان لم يقبلها وعى المتلقى فتطلب ذلك دراسة لتنفيذ المحتوى الروحي ولكن نحتاج لوقت كبير لمواكبة وعي الجمهور حاليًا.* حاليًا استعد لتحضير فيلم مشروع التخرج من دبلومة الإخراج السينمائي من الجامعة الفرنسية، بجانب تجهيز مشروع لمجموعة من الكليبات قريبًا سيعلن عنها.