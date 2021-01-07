محو أمية 17 ألفًا و300 مواطن في بنى سويف

قال معتز عبدالرءوف، مدير فرع محو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة بني سويف، اليوم الخميس، إنه تم محو أمية 17 ألفًا و300 مواطن بالمحافظة من خلال النصف الأول من عام 2020-2021 من خلال الفصول التي تم فتحها بالشراكة مع الجهات الشريكة.وأشار مدير فرع محو الأمية وتعليم الكبار ببني سويف، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن الفرع يقوم بإرسال قوافل دورية وشبه يومية للقرى والنجوع، ويتم عمل اختبارات للذين يجيدون الكتابة والقراءة داخل القرية، ويتم تصحيح الأوراق وقوافل أخرى لتسليم الشهادات بكل قرية على مستوى 7 مراكز و39 مجلسًا قرويًا، وتم وقف تلك القوافل منذ يناير الحالي بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء بسبب فيروس كورونا المستجد.وأضاف مدير فرع محو الأمية ببني سويف: "نفتح فصولًا للذين لا يجيدون القراءة والكتابة من خلال مدرسي محو الأمية، أو فصول الجهات الشريكة وطلاب الجامعات، وهناك 2400 فصل محو أمية في كل أرجاء المحافظة".