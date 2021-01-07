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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. «مصر للطيران» تسيّر 68 رحلة لعواصم العالم

الخميس 07/يناير/2021 - 09:27 م
مصر للطيران
مصر للطيران
فاتن غلاب
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أعلنت شركة مصر للطيران تنظيم 68 رحلة جوية (بمعدل 51 رحلة دولية) لعدة وجهات بالخارج بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيّرها يوميًا إلى عواصم ومدن العالم.

وقالت الشركة إن الرحلات الجوية التي تسيرها غدًا تتضمن 68 رحلة جوية بمعدل 51 رحلة دولية لكل: من بغداد، جدة، الرياض، أبوظبي، الدمام، لندن، الشارقة، اسطنبول، دبي، باريس، المدينة المنورة، عمان، البحرين، الخرطوم، بيروت، ميلانو، نيويورك، أديس أبابا، جوهانسبرج، كازبلانكا، أكرا، تونس، لاجوس، أبوجا، بروكسل، روما، فرانكفورت، القصيم، عنتيبي، و15 رحلة داخلية إلى: شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، ورحلتي شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 8861 راكبا.

وتطبق المطارات المصرية قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

يشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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