بسنت الحسيني تقدم «ربع ساعة» على التليفزيون المصري

انضمت الإعلامية بسنت الحسيني لتطوير التليفزيون المصري، لتقدم برنامج" ربع ساعة" والذي يشمل مجالات الصحة، والموضة، واللايف ستايل، وذلك على شاشة القناة الأولى المصرية عبر شاشة التليفزيون المصري.جدير بالذكر أن "بسنت" قدمت في وقت سابق برنامج" الجراج" على CBC في 2016، وترجمة منتديات الشباب باللغة الإنجليزية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحوار مع الرئيس في 2017، وبرنامج "من غير كورونا" على منصات التواصل الاجتماعي لقنوات المتحدة ثم النهار.