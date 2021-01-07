بعد تحذيرات الأرصاد.. 10 نصائح لتفادى الحوادث فى الشبورة

توقع خبراء الأرصاد وجود شبورة كثيفة غدًا، الجمعة، لذلك قدمت الإدارة العامة للمرور عدة نصائح إلى قائدي السيارات خلال الشبورة الصباحية منعًا لوقوع حوادث سير، مشددة على ضرورة اتباع تعليمات رجال المرور.وطالبت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات بالالتزام بقواعد وآداب المرور، وكذلك الالتزام بقواعد السير الآمنة في الشبورة، ويرصد "الدستور" أبرزها:1- الالتزام بالسرعات المقررة وتجنب القيادة بسرعات كبيرة أثناء الشبورة المائية.2- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.3- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر غيرك بوجودك على الطريق.4- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة، حتى لا تنشغل عن الطريق.5- الالتزام بالحارة الوسطى من الطريق، وعدم تخطي السيارة التي أمامك.6- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.7- الاسترشاد بالخطوط الأرضية على الطريق تحسبا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى.8- فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثف الماء بداخلها.9- استعمال مسّاحات الزجاج بصفة مستمرة، لرؤية أفضل وقت الشبورة.10- في حالة تعطل السيارة، يتم تجنيبها في أقصى يمين الطريق، بعيدا عن نهر الطريق، مع تشغيل كافة الأنوار.