رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد تحذيرات الأرصاد.. 10 نصائح لتفادى الحوادث فى الشبورة

الخميس 07/يناير/2021 - 04:23 م
الحوادث فى الشبورة
الحوادث فى الشبورة
ريم محمود
طباعة
توقع خبراء الأرصاد وجود شبورة كثيفة غدًا، الجمعة، لذلك قدمت الإدارة العامة للمرور عدة نصائح إلى قائدي السيارات خلال الشبورة الصباحية منعًا لوقوع حوادث سير، مشددة على ضرورة اتباع تعليمات رجال المرور.

وطالبت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات بالالتزام بقواعد وآداب المرور، وكذلك الالتزام بقواعد السير الآمنة في الشبورة، ويرصد "الدستور" أبرزها:

1- الالتزام بالسرعات المقررة وتجنب القيادة بسرعات كبيرة أثناء الشبورة المائية.

2- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

3- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر غيرك بوجودك على الطريق.

4- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة، حتى لا تنشغل عن الطريق.

5- الالتزام بالحارة الوسطى من الطريق، وعدم تخطي السيارة التي أمامك.

6- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.

7- الاسترشاد بالخطوط الأرضية على الطريق تحسبا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى.

8- فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثف الماء بداخلها.

9- استعمال مسّاحات الزجاج بصفة مستمرة، لرؤية أفضل وقت الشبورة.

10- في حالة تعطل السيارة، يتم تجنيبها في أقصى يمين الطريق، بعيدا عن نهر الطريق، مع تشغيل كافة الأنوار.

موضوعات متعلقة

رسميًا.. جو بايدن الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة الأمريكية

قطر تعلق القضايا القانونية ضد الرباعي العربي

أول تعليق من ترامب بعد إعلان فوز بادين بالرئاسة

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

الصور

image description

حملة لرفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذوكس والكاثوليك للتهنئة بعيد الميلاد

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: طقس الغد دافئ وشبورة كثيفة صباحا.. والقاهرة 24

طفرة كبيرة.. تفاصيل إتاحة 20 خدمة حكومية جديدة على منصة مصر الرقمية

وصول جثامين المصريين من السعودية والسلطات تنهي إجراءات خروجهم

حتى إعلان بايدن رئيسا.. تفاصيل «ليلة العار» في أمريكا

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

شركة ألمانية ترهن طائراتها للحصول على رأسمال خارجي إضافي

اليوم الأكثر صقيعًا منذ 50 عامًا في بكين

هنا.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا 2021.. وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

إشارة تردد أون تايم سبورت على النايل سات الجديد 2021

أيام زمان

حكاية الأنف التى عذبت حورية فرغلى وهمشتها

«المتمرد المغرور» حكاية محمود حميدة

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

مقالات الرأي
محمد محمود عمارة
القمامة.. المشكلة و الحل.. كلاكيت ثالت مرة
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
المزيد

الثقافة

أمسيات شعرية وورش فنية متنوعة بثقافة مطروح

محاضرات وورش فنية بقصر ثقافة تحيا مصر

ورش فنية وعروض سينما بثقافة المنيا

الوحدة الوطنية وأثرها في مواجهة الإرهاب بـ«ثقافة الدقهلية»