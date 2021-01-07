القوات المسلحة تطهر بعض الأماكن التى تتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين

تقوم القوات المسلحة، اعتبارًا من منتصف ليل اليوم، بأعمال التطهير لبعض الأماكن التي تتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.وتأتى هذه الخطوة في إطار حرص القوات المسلحة على مساندة جهود أجهزة الدولة في أعمال التطهير والتعقيم، لمجابهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.