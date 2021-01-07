المكسيك: إصابات كورونا تصل إلى 1.48 مليون حالة والوفيات 130 ألفًا

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك ١٫٤٨ مليون حالة إصابة حتى اليوم الخميس، بتوقيت مكسيكو سيتي، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في المكسيك 129 ألفًا و987 شخصًا، بينما تعافى من مرض كوفيد- 19، الذى يسببه فيروس كورونا١٫١٢ مليون شخص من المصابين.ومر نحو 44 أسبوعًا منذ تسجيل الحالة الأولى للإصابة بالمرض في المكسيك.