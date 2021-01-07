5 وفيات و220 إصابة جديدة بكورونا في السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 220 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس (كورونا) المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت الوزارة- في بيان بثته الإذاعة الرسمية اليوم الخميس- أنه تم إجراء 1775 فحصًا، حيث بلغ إجمالي الإصابات في البلاد 20 ألفًا و376 حالة.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 8 حالات تعاف؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 17 ألفًا و980 حالة تعاف، لافتة إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 438 حالة وفاة.