«المتحدة» تطلق «أون تايم سبورتس 3» غدًا لتغطية مونديال اليد

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن الانتهاء من الترتيبات الخاصة بإطلاق قناة رياضية جديدة تنضم إلى مجموعة قنوات "أون تايم سبورتس".وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة، بأن "أون تايم سبورتس 3" هي أحدث القنوات التي تبدأ إرسالها على تردد ١٢٣٠٣ أفقي علي النايل سات.وأضاف أن إطلاق القناة جاء بناء على خطة الشركة المتحدة برئاسة تامر مرسي لتلبية احتياجات المشاهد ويأتي على رأسها البث المباشر لمبارايات كأس العالم لكرة اليد التي ستقام في مصر خلال يناير الجاري.والمعروف أن أون تايم سبورتس هي أقوى الشبكات الرياضية المفتوحة التي تتمتع بوجود كوكبة من النجوم الرياضية تقدم المحتوي الأكثر تميزًا، ومن المخطط أن تنطلق "أون تايم سبورتس 3"، الساعة 11 مساء غد الجمعة.