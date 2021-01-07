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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصومال: مصرع 5 أشخاص جراء انفجار لغم بمقديشيو

الخميس 07/يناير/2021 - 04:00 م
انفجار
انفجار
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لقى 5 أشخاص على الأقل حتفهم صباح اليوم الخميس، من بينهم 4 جنود، إثر انفجار لغم أرضي بالعاصمة الصومالية مقديشيو.

وذكر راديو (شايبلي) الصومالى، أن النائب الثاني لرئيس مجلس الشعب الصومالي مهد عبدالله عوض، تمكن من الهرب من الانفجار الذي استهدف موكبه، موضحًا أن الشرطة فرضت كردونًا أمنيًا حول موقع الانفجار بعدما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

بدورها، أعلنت حركة الشباب الصومالية الإرهابية مسئوليتها عن الانفجار دون قول مزيد من التفاصيل حول أعداد الخسائر المادية والبشرية.

يُذكر أن الهجوم يأتي في ظل الإجراءات الاحترازية الشديدة بالعاصمة مقديشيو، حيث أنشئ العديد من نقاط التفتيش على الطرق الرئيسية لصد الهجمات الإرهابية التي تشنها حركة الشباب.

يُشار إلى أن حركة الشباب الإرهابية عادة ما تستهدف مسئولين ومنشآت تابعة للحكومة الصومالية.

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