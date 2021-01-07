شاب يعثر على 126 ألف جنيه ويصل لصاحبها من خلال «فيسبوك»

عثر الشاب أحمد عطية، 27 سنة، ابن قرية كوم اللوفي بمركز سمالوط شمال المنيا، والموظف بمكتب بريد سمالوط، على مبلغ 126 ألف جنيه داخل شنطة بموقف السيارات، واستطاع الوصول لصاحبها من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وتبين أن صاحبها مريض بالقلب، ومبلغ الـ126 ألف جنيه هو تكاليف إجراء العملية، ورفض أحمد الحصول على أي مبلغ منها، داعيا له بالشفاء العاجل.وقال الشاب: أبلغ من العمر 27 سنة ولدىّ سيارة ملاكي خاصة أعمل عليها بعد انتهاء شغلي الحكومي اليومي بمكتب بريد سمالوط لكي أستطيع تدبير نفقات الزواج، ولفت انتباهي عند عودتي من السفر من القاهرة بموقف المنيا في مدينة سمالوط وجود شنطة صغيرة "هاند باك" موضوعة على ظهر مقاعد انتظار الركاب بموقف السيارات، فنزلت من سيارتي وفتحت الشنطة ووجدت بها مبلغ 126 ألف جنيه وأشعة وتحاليل وموعد إجراء عملية لمريض يدعى طارق.ويضيف أحمد: انتظرت قليلا في الموقف لكي أجد صاحبها لكن دون جدوى، وترددت بشكل يومي على مكان العثور على الشنطة وقمت بسؤال القائمين على الموقف والمتواجدين عن أي شخص قام بالإبلاغ عن أي مفقودات إلا أنه وبكل أسف لم أتوصل إلى شيء، فقمت في ثالث يوم من العثور على الشنطة بالنشر على موقع التواصل "فيسبوك"، وبالفعل أكرمني الله سبحانه وتعالى بالتمكن من الوصول لصاحب المبلغ، بعد ما أدلى لي بكافة مواصفات الشنطة ومحتوياتها وأخبرني أنه كان مسافرا بالمبلغ لإجراء عملية جراحية بالقلب وجمع المبلغ بعد عناء ولجوء للقروض لأن حالته الصحية لا تتحمل التأخير عن إجراء العملية، فأخبرته أن الشنطة كما هي ولم ينقص منها مليم واحد وكلها في "الحفظ والصون"، وتواصلت معه وقمت بردها إليه وتمنيت له الشفاء العاجل وأن يرده إلى أهل منزله في صحة وعافية.وأكد أحمد عطية أن هذه النقود إذا أخذها لن تنفعه، كما أنه لم يحصل على أي مليم منها كمكافأة، مؤكدا أنها أمانة كانت لديه وأن شعاره دوما في الحياة هو كلما حمدت ربي وجدت ما يرضيني، ودعا له بأن يتم المولى عز وجل شفاءه على خير.وفي سياق متصل، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمركز سمالوط مع القصة وطالبوا بتكريم الشاب أحمد عطيه باعتباره نموذجا مشرفا بين الشباب.