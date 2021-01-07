رئيس مدينة الدلنجات وأعضاء النواب يقدمون التهانى بعيد الميلاد

قام المحاسب مجدي إبراهيم، رئيس مركز ومدينة الدلنجات، يرافقه وفد من المهنئين العاملين بديوان مجلس ومدينة الدلنجات، بالذهاب الى الكنائس بنطاق المركز، وبحضور اللواء أشرف المقرحي، عضو مجلس النواب، القيادات الشعبية والتنفيذية.حيث تم المرور علي كنيسة أبوحمرة وكنيسة مار جرجس، وتم تقديم التهنئة لشركاء الوطن بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد.وأكد رئيس مجلس ومدينة الدلنجات: أنه وبكل الحب والأخوة والمودة تم تقديم الهدايا للأطفال والزهور المبهجة لرعاة الكنائس، مشيرًا إلى أن الإخوة الأقباط هم شركاء الوطن، موكدًا أن هناك أجواء من البهجة بين الشعب البحراوى لها شكل جديد تهادي الأخوة مسلم ومسيحي بالورود وأجواء من المودة.