تتعاون فيه مع إياد نصار.. تفاصيل فيلم مني زكي الجديد

تعاقدت الفنانة منى زكي، على القيام ببطولة فيلم سينمائي جديد مع إحدى شركات الإنتاج الكبرى، ولم يتحدد اسمه النهائي بعد ويشاركها البطولة فيه إياد نصار، وعادل كرم، ومن إخراج نادين لبكي.وتعقد الفنانة جلسات عمل مع المخرجة نادين لبكي، للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل المأخوذ من قصة فيلم إيطالي، تدور أحداثه حول 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء ويقررون خلال حفل العشاء الدخول في لعبة، يكشفون خلالها جميع أسرارهم من خلال تليفوناتهم المحمولة، كما يناقش العمل الظروف الاجتماعية والسياسية في مصر خلال الفترة الأخيرة.الفيلم من المقرر بدء تصويره منتصف شهر فبراير المقبل بعد الاستقرار على باقي أبطاله، على جانب آخر أوشكت مني زكي على الانتهاء من تصوير مسلسل «تقاطع طرق»، والمقرر أن تشارك به في السباق الرمضاني المقبل.