رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تتعاون فيه مع إياد نصار.. تفاصيل فيلم مني زكي الجديد

الخميس 07/يناير/2021 - 04:24 م
إياد نصار
إياد نصار
دعاء عبد المقصود
طباعة
تعاقدت الفنانة منى زكي، على القيام ببطولة فيلم سينمائي جديد مع إحدى شركات الإنتاج الكبرى، ولم يتحدد اسمه النهائي بعد ويشاركها البطولة فيه إياد نصار، وعادل كرم، ومن إخراج نادين لبكي.

وتعقد الفنانة جلسات عمل مع المخرجة نادين لبكي، للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل المأخوذ من قصة فيلم إيطالي، تدور أحداثه حول 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء ويقررون خلال حفل العشاء الدخول في لعبة، يكشفون خلالها جميع أسرارهم من خلال تليفوناتهم المحمولة، كما يناقش العمل الظروف الاجتماعية والسياسية في مصر خلال الفترة الأخيرة.

الفيلم من المقرر بدء تصويره منتصف شهر فبراير المقبل بعد الاستقرار على باقي أبطاله، على جانب آخر أوشكت مني زكي على الانتهاء من تصوير مسلسل «تقاطع طرق»، والمقرر أن تشارك به في السباق الرمضاني المقبل.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

قطر تعلق القضايا القانونية ضد الرباعي العربي

«الأرصاد»: طقس الغد دافئ وشبورة كثيفة صباحا.. والقاهرة 24

القوات المسلحة تطهر بعض الأماكن التى تتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين

أول تعليق من ترامب بعد إعلان فوز بادين بالرئاسة

الصور

image description

حملة لرفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذوكس والكاثوليك للتهنئة بعيد الميلاد

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: طقس الغد دافئ وشبورة كثيفة صباحا.. والقاهرة 24

طفرة كبيرة.. تفاصيل إتاحة 20 خدمة حكومية جديدة على منصة مصر الرقمية

وصول جثامين المصريين من السعودية والسلطات تنهي إجراءات خروجهم

حتى إعلان بايدن رئيسا.. تفاصيل «ليلة العار» في أمريكا

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

شركة ألمانية ترهن طائراتها للحصول على رأسمال خارجي إضافي

اليوم الأكثر صقيعًا منذ 50 عامًا في بكين

هنا.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا 2021.. وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

إشارة تردد أون تايم سبورت على النايل سات الجديد 2021

أيام زمان

حكاية الأنف التى عذبت حورية فرغلى وهمشتها

«المتمرد المغرور» حكاية محمود حميدة

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

مقالات الرأي
محمد محمود عمارة
القمامة.. المشكلة و الحل.. كلاكيت ثالت مرة
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
المزيد

الثقافة

أمسيات شعرية وورش فنية متنوعة بثقافة مطروح

محاضرات وورش فنية بقصر ثقافة تحيا مصر

ورش فنية وعروض سينما بثقافة المنيا

الوحدة الوطنية وأثرها في مواجهة الإرهاب بـ«ثقافة الدقهلية»