685 إصابة جديدة بكورونا في أذربيجان

أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان، اليوم الخميس، عن تسجيل 685 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 222 ألفًا و885 حالة.وذكر مجلس الوزراء- في بيان له أوردته وكالة أنباء (تريند) الأذربيجانية- أنه تم تسجيل 1931 حالة تعافٍ جديدة منذ أمس الأربعاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض إلى 203 آلاف و527 شخصًا، وأن حصيلة الوفيات وصلت إلى 2845 حالة عقب 27 وفاة جديدة على مدار أمس.وأشار البيان إلى أن عدد المسحات التي أُجريت في أذربيجان، خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغت 9915 مسحة، مما رفع إجمالي عدد اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس (كورونا) إلى مليونين و241 ألفًا و908 اختبارات على مستوى البلاد.