«أسرار الإبداع فى أدب الأطفال والشباب الصغير» جديد يعقوب الشاروني

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب "أسرار الإبداع فى أدب الأطفال والشباب الصغير" للكاتب يعقوب الشارونى، وهو عبارة عن دراسات تطبيقية وشهادات حول الإبداع، وتصميم الغلاف للفنان محسن عبد الحفيظ.وجاء على الغلاف الخلفي للكتاب: مهما وضع النقاد من قواعد أو توجهات؛ فإن للمؤلف أن يتحرك بحرية أينما يريد ووقتما يشاء، وأن يعتبر ما يقدمه النقاد مؤشرات تساعد على الوصول بالعمل الأدبي إلى المستوى الأفضل، لا يحكم المبدع إلا منطق السرد، والاعتبارات الفنية، وما رسمه لشخصياته من ملامح ودوافع وامكانات، حتى يصل إلى بلورة وجهة نظر لا تطغي على المتعة، وتساعد على الاستمتاع بالعمل الفني، وتترك الأثر الذي لا يُنسى للعمل الأدبي في نفس المتلقي وخياله وعقله.وما يضمه هذا الكتاب من دراسات تطبيقية وشهادات حول الإبداع، خطوة على طريق بلورة حركة نقدية نشطة حول أدب الأطفال المصري والعربي، لا بد أن تساير ما وصل إليه الإبداع الأدبي للطفل من مكانة يستحقها في عالمنا المعاصر.