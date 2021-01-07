كندا: ليس من حق إيران تحديد تعويضات ضحايا الطائرة بمفردها

أكد السلطات الكندية، اليوم الخميس، أنه ليس من حق إيران تحديد تعويضات ضحايا الطائرة بمفردها.وحمل الحرس الثوري الإيراني، أمس الأربعاء، الولايات المتحدة ومغامرتها اللاإنسانية مسؤولية إسقاط طائرة مدنية أوكرانية قبل نحو عام، إثر إصابتها خطأ بنيران الدفاعات الجوية الإيرانية، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.وتحطمت طائرة بوينج 737 تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران متجهة إلى كييف في الثامن من يناير2020، ما أدى إلى مقتل 176 شخصًا على متنها.