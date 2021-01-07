غلق وتشميع عدد من المحال والمقاهي المخالفة بالعمرانية

أجرت فرق المتابعة بحي العمرانية حملة بمنطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة، لغلق وتشميع المحال والمقاهي المخالفة لقرارات رئاسة الوزراء الخاصة بمواعيد الغلق الجديدة، ضمن إجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.وترأس الحملة محمد نور الدين، رئيس حي العمرانية، بصحبة فرق المتابعة والإشغالات بالحي لتطبيق القرارات بغلق وتشميع المحال المخالفة.وشملت الحملة شوارع جمال الدين الأفغاني، الملك فيصل، وعددا من شوارع المنطقة للتأكد من الالتزام بقرارات مجلس الوزراء لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.وتم رفع كافة والإشغالات التي تعوق الطريق العام والمارة، وإيداع المضبوطات بمخزن إشغالات الحي، وغلق وتشميع المحال والمقاهي المخالفة، ومازالت الحملة تواصل جهودها.