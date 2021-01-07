منع سكان عاصمة إقليم خبي الصيني من المغادرة للحد من تفشي كورونا

منعت شيجياتشوانغ، عاصمة إقليم خبي في شمال الصين، السكان من المغادرة، اليوم الخميس، في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا في وقت سجلت فيه البلاد أعلى زيادة في حالات الإصابة اليومية بالفيروس خلال أكثر من خمسة أشهر.وسجل خبي 51 من 52 إصابة محلية بالفيروس أعلنتها لجنة الصحة الوطنية اليوم الخميس.وسجل هذا الإقليم الذي يحيط بالعاصمة بكين 20 إصابة أمس الأربعاء.وبدأت السلطات في شيجياتشوانغ، التي يقطنها 11 مليون نسمة، حملات فحص واسعة وحظرت التجمعات للحد من انتشار الفيروس.وقالت السلطات إنه فضلا عن منع السكان من مغادرة المدينة، يحظر على السكان والسيارات مغادرة المناطق التي تعتبر عالية الخطورة في المدينة.