«القصابين»: انتعاش مبيعات اللحوم الطازجة في أعياد الميلاد المجيد

أكد محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك ارتفاعا في المبيعات في اللحوم الحمراء الطازجة البلدية بنسبة 70% بدلا من 40% بعد حلول أعياد الميلاد للأخوة الأقباط وانتهاء فترة الصيام، الأمر الذي أدى إلى انتعاش القوة الشرائية للمواطنين وحصول المواطنين على احتياجاتهم.وتابع شرف، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن محلات الجزارة التي كانت تطرح ذبيحة واحدة خلال فترة الركود في المبيعات خلال فترة صيام الأخوة الأقباط مع حلول أعياد الميلاد المجيد ستطرح ذبيحتين نتيجة الإقبال على المبيعات.وأضاف أن هناك تطبيقا الإجراءات للاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وارتداء الكمامات للمواطنين عند الشراء في محلات الجزارة والتباعد الاجتماعي وحظر التزاحم والتكدس أمام منافذ البيع والشراء.وتابع أن أسعار اللحوم الحمراء البلدية لن تقفز عن 130 جنيها بحد أقصي، ويتم طرح لحوم بسعر 120 جنيها للكيلو بحد أدنى.