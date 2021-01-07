صحة بني سويف: فرق أطباء وصيادلة تتابع حالات العزل المنزلي المستقرة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، من خلال وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، مستجدات وتطورات الملف الصحي الخاصة بجهود مجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، حيث ناقش الجهود التي تبذلها المنظومة الصحية في هذا الصدد، وسبل استمرار الدعم اللازم لضمان استمرار المنظومة في القيام بدورها سواء بالمستشفيات أو حالات العزل المنزلي للحالات المصابة (المستقرة صحيًا)، ومناقشة استعدادات المنظومة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي تحت "شعار 100 مليون صحة".وأكد وكيل وزارة الصحة أنه تتم متابعة حالات العزل المنزلي"الحالات المستقرة صحيًا"، من خلال فرق متابعة الرعاية الأساسية أطباء وصيادلة، حيث تتم متابعة تطورات حالتهم الصحية وإجراءات صرف الأدوية لهم عن طريق المستشفيات، بجانب قيام المراقبين الصحيين بمتابعة المخالطين للحالات المصابة والمعزولة منزليًا "بناءً على قرار المستشفيات، وأن هذه المنظومة مستمرة في عملها على ذلك النحو، وبهذا الأسلوب على مدار الــ6 أشهر الماضية.وأشار وكيل الوزارة إلى أن المبادرة الرئاسية انطلقت مرحلتها الأولى في محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، على أن تنطلق بجميع المحافظات تدريجيا وتباعًا، حيث تقوم القوافل بمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا بمرض فيروس كورونا، مؤكدًا أن المنظومة الصحية بالمحافظة على أتمً استعداد لتنفيذ المبادرة، لافتًا إلى أهمية المبادرة الرئاسية في دعم جهود المنظومة الصحية في مواجهة تداعيات الفيروس.