رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة بني سويف: فرق أطباء وصيادلة تتابع حالات العزل المنزلي المستقرة

الخميس 07/يناير/2021 - 04:48 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، من خلال وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، مستجدات وتطورات الملف الصحي الخاصة بجهود مجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، حيث ناقش الجهود التي تبذلها المنظومة الصحية في هذا الصدد، وسبل استمرار الدعم اللازم لضمان استمرار المنظومة في القيام بدورها سواء بالمستشفيات أو حالات العزل المنزلي للحالات المصابة (المستقرة صحيًا)، ومناقشة استعدادات المنظومة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي تحت "شعار 100 مليون صحة".

وأكد وكيل وزارة الصحة أنه تتم متابعة حالات العزل المنزلي"الحالات المستقرة صحيًا"، من خلال فرق متابعة الرعاية الأساسية أطباء وصيادلة، حيث تتم متابعة تطورات حالتهم الصحية وإجراءات صرف الأدوية لهم عن طريق المستشفيات، بجانب قيام المراقبين الصحيين بمتابعة المخالطين للحالات المصابة والمعزولة منزليًا "بناءً على قرار المستشفيات، وأن هذه المنظومة مستمرة في عملها على ذلك النحو، وبهذا الأسلوب على مدار الــ6 أشهر الماضية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المبادرة الرئاسية انطلقت مرحلتها الأولى في محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، على أن تنطلق بجميع المحافظات تدريجيا وتباعًا، حيث تقوم القوافل بمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا بمرض فيروس كورونا، مؤكدًا أن المنظومة الصحية بالمحافظة على أتمً استعداد لتنفيذ المبادرة، لافتًا إلى أهمية المبادرة الرئاسية في دعم جهود المنظومة الصحية في مواجهة تداعيات الفيروس.

موضوعات متعلقة

خلال ساعات.. مصطفى محمد ينتقل إلى الدوري الفرنسي

القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان 2021

سارة خليف تكتب: ديمقراطيتهم بين الانبهار والانهيار

أول تعليق من ترامب بعد إعلان فوز بادين بالرئاسة

الصور

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

image description

حملة لرفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: طقس الغد دافئ وشبورة كثيفة صباحا.. والقاهرة 24

طفرة كبيرة.. تفاصيل إتاحة 20 خدمة حكومية جديدة على منصة مصر الرقمية

وصول جثامين المصريين من السعودية والسلطات تنهي إجراءات خروجهم

حتى إعلان بايدن رئيسا.. تفاصيل «ليلة العار» في أمريكا

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

زحمة متسلقين ساعين لبلوغ قمة كي 2 للمرة الأولى خلال الشتاء

شركة ألمانية ترهن طائراتها للحصول على رأسمال خارجي إضافي

اليوم الأكثر صقيعًا منذ 50 عامًا في بكين

هنا.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا 2021.. وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

أيام زمان

حكاية الأنف التى عذبت حورية فرغلى وهمشتها

«المتمرد المغرور» حكاية محمود حميدة

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

مقالات الرأي
محمد محمود عمارة
القمامة.. المشكلة و الحل.. كلاكيت ثالت مرة
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
المزيد

الثقافة

أمسيات شعرية وورش فنية متنوعة بثقافة مطروح

محاضرات وورش فنية بقصر ثقافة تحيا مصر

ورش فنية وعروض سينما بثقافة المنيا

الوحدة الوطنية وأثرها في مواجهة الإرهاب بـ«ثقافة الدقهلية»