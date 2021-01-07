الصدمة الأمريكية.. العالم ينتفض ضد أعمال عنف الكونجرس

- صدمة محلية.. ومطالب بإقالة ترامب



- إدانات رؤساء امريكا السابقين



- صدمة دولية



صدمة دولية أصابت العالم والمسؤولين في أمريكا، بعد أحداث الكونجرس الدامية، ليلة أمس، إثر اقتحام مئات من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، مبنى الكونجرس لتعطيل جلسة المصادقة على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أفضت إلى فوز الديمقراطي جو بايدن.وتوالت الادانات الدولية والمحلية لاعمال الشغب، متهمين تصريحات ترامب، بأنها السبب في أحداث العنف غير المسبوقة التي هددت العاصمة واشنطن، أمس، وأدت إلى فرض حظر التجول، حتى عصر اليوم.أدانت منظمة الأعمال وقادة الشركات الكبرى في الولايات المتحدة "Business Roundtable" أعمال العنف في مبني الكونجرس "الكابيتول هيل" بهدف عرقلة جهود التصديق على انتخاب الرئيس المنتخب، وقالت المنظمة على تويتر: "الفوضى التي تتكشف في العاصمة هي نتيجة جهود غير قانونية لقلب النتائج المشروعة لانتخابات ديمقراطية".كما اقترحت أن يفكر نائب الرئيس مايك بنس، في الاستناد إلى بند من التعديل الخامس والعشرين الذي يسمح لأعضاء مجلس وزراء الرئيس بإقالته مؤقتا من السلطة.فيما وجه عضو مجلش الشيوخ عن ولاية تاكساس، تيد كروز، انتقادات حادة لأعمال الشغب التي وقعت مساء الأربعاء في محيط مبنى الكابيتول وداخله، واعتبر العضو الجمهوري أن اقتحام الكونجرس من قبل عدد من المحتجين وأنصار ترمب، لمنع النواب والشيوخ من المصادقة على فوز الرئيس الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات، عمل إرهابي داخلي. وقال في بيان،اليوم الخميس،: "لقد شكل الهجوم على مبنى الكابيتول عملًا إرهابيًا شنيعًا واعتداء مروعًا على نظامنا الديمقراطي"، ودعا إلى تجاوز كل هذا الغضب، قائلًا: يجب أن نجتمع ونتحد لنضع هذا الغضب والانقسام وراءنا.وقالت رئيسة مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي نانسي بيلوسي، إن مثيري الشغب فشلوا في تنفيذ أهدافهم، مؤكدة أنهم سيمثلون أمام العدالة، وتابعت "نقول لمن سعوا لانتزاعنا من ديمقراطيتنا لقد فشلتم، ونؤكد لمن اشتركوا في عملية الاقتحام إن معبد الديمقراطية والعدالة الأمريكية سيكتمل بناؤه ".أما مابك بنس نائب الرئيس ترامب، فقد وجه رسالة إلى المخربين الذين اقتحموا مبنى الكونجرس، حسب وصفه، على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "أولئك الذين عاثوا الخراب في مبنى الكابيتول، لم تفوزوا.. العنف لا ينتصر أبدًا.. الحرية تفوز.. ولا يزال هذا بيت الشعب"، وعبر عن شكره للرجال والنساء الذين بقوا فى مناصبهم للدفاع عن هذا المكان التاريخى، معلنا عن دعمه للأشخاص الذين لحقت بهم إصابات خلال الدفاع عن مبنى الكابيتول.أدان عدد من الرؤساء الأمركيين السابقين أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول ومحيطه في العاصمة واشنطن أمس الأربعاء، فقد اعتبر الرئيس الأسبق جورج بوش الابن أن ما حصل "مشهد مقزز ويحزن القلب"، وقال في بيان له: "أشعر بالفزع من السلوك المتهور لبعض الزعماء السياسيين منذ الانتخابات"، مضيفا "إنه مشهد مقزز ويحزن القلب.. هذه هي الطريقة التي يتم بها الخلاف على نتائج الانتخابات في جمهوريات الموز، لا في جمهوريتنا الديمقراطية"، واعتبر أن "الهجوم العنيف" على مبنى الكابيتول قام به "أناس أضرمت عواطفهم بالأكاذيب والآمال الزائفة".بدوره، اعتبر الرئيس الأمريكي السابق الديموقراطي باراك أوباما، أنّ "أعمال العنف هذه مخزية لكنّها ليست مفاجئة"، وقال في بيان إنّ "التاريخ سيتذكّر أعمال العنف التي حصلت اليوم في الكابيتول، بتحريض من رئيس كذب بلا هوادة بشأن نتيجة الانتخابات، باعتبارها لحظة خزي وعار على بلدنا".أعرب العديد من زعماء العالم عن مشاعر الذهول والصدمة، إثر اقتحام أنصار دونالد ترامب مبنى الكونجرس، الذي كان أعضائه مجتمعين، وذلك في محاولة لإلغاء جلسة التصديق على نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية التي فاز فيها جو بايدن.وعبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن غضبها، اليوم الخميس، من أعمال الشغب التي شهدها محيط اكونجرس، ملقية باللوم على عدم اعتراف ترامب بالهزيمة أمام منافسه الديمقراطي، وقالت خلال اجتماع "شاهدنا جميعا أمس الصور المزعجة لاقتحام الكونجرس الأمريكي، هذه الصور أغضبتني وأحزنتني كذلك"، مضيفة "يؤسفني أن الرئيس ترمب لم يعترف بهزيمته منذ نوفمبر ولا حتى أمس"أما وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، فشدد على أن تصديق الكونجرس الأميركي على فوز بايدن، خطوة جيدة لا سيما بعد أعمال الشغب التي وقعت وأضاف: "هذا يبعث برسالة مهمة مفادها أنه لا يمكن تحدي الإرادة الديمقراطية للشعب الأميركي أو قلبها من خلال تصرفات أقلية عنيفة."من جانبه، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن ما حصل من عنف لا يشبه أمريكا، وقال "نقف بقوة وتصميم إلى جانب الشعب الأمريكي في مواجهة تشكيك أنصار الرئيس المغادر بالنتائج الشرعية للانتخابات مستخدمين السلاح".أما صديق الرئيس الأمريكي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقد وصف، اليوم الخميس، تلك الأحداث "بالعمل المشين" ويجب إدانته بشدة، وأضاف خلال مؤتمر صحافي في القدس مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين "الديموقراطية الأميركية ستنتصر كما كانت دائما. لطالما ألهمتني".في حين قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن الأحداث الأخيرة في واشنطن شأن داخلي، متمنية للشعب الأمريكي أن يتجاوز هذه اللحظة الدرامية، وأضافت وفقًا لوكالة "نوفوسيتي" الروسية، أن الأحداث الأخيرة في واشنطن أظهرت أن النظام الانتخابي في الولايات المتحدة "قديم" ولم يعد يستجيب للمعايير الحديثة.