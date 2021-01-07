المنوفية: غلق 162 منشأة وتحرير 210 غرامة لعدم الالتزام بتدابير الوقاية (صور)

كشف اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحرير (210) محضر غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات الطبية، وغلق (162) منشأة مخالفة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وذلك لليوم الخامس على التوالي طبقًا لقرار مجلس الوزراء بتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين، مؤكدًا على استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا ومنع التجمعات تفاديًا لانتشار الفيروس.حيث أوضح محافظ المنوفية إلى أنه تم غلق 82 محل تجاري و5 ورش و20 كافيه ومطعم وقهوة، كما تم فض 20 سرادق فرح وعزاء وفض 26 سوق بنطاق المحافظة، فيما تم إغلاق 9 مراكز تعليمية (سناتر) وحضانات بنطاق الوحدات المحلية.وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الدورية والتأكد من تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بشأن الغرامات الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشدًا المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وارتداء الكمامات الطبية وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ومنع التجمعات تفاديًا لانتشار الفيروس.