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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«التموين» تضخ 5000 رأس ماشية سوداني بـ85 جنيها للكيلو بالمجمعات

الخميس 07/يناير/2021 - 04:52 م
رأس ماشية سوداني
رأس ماشية سوداني
صلاح عامر
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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك استقرارًا في أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية للعام الثاني علي التوالي، نتيجة طرح اللحوم السودانية الطازجة بسعر 85 جنيها للكيلو، في فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع التجزئة التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة والشركة العامة لتجارة الجملة والتي تغطي احتياجات المواطنين.

وأكدت الوزارة في تقرير لها حصلت عليه "الدستور" أنه يتم ضخ شهريا 5 آلاف رأس ماشية سوداني في فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع التجزئة على مستوي المحافظات شهريا، إلى جانب طرح 500 راس لحوم برازيلي مجمد بسعر 65 جنيها للكيلو.

ومن جهته أكد المهندس عبدالمنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، في تصريح لـ"الدستور"، أن ضخ اللحوم السودانية الطازجة في فروع المجمعات الاستهلاكية أسهم بشكل إيجابي علي إعادة التوازن في الأسواق المحلية واستقرارا في الأسعار لتطرح بسعر 110جنيهات و120جنيها للكيلو.

وتابع أن هناك زيادة في المعروض في اللحوم السودانية الطازجة، وتعاقدات مع شركة اتجاهات السودانية لتغطي الاحتياجات المحلية للمواطنين وتوفير أرصدة احتياطية لتكفي حتي نهاية العام الجاري.

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