طمعًا في المعاش.. القبض على متهم بضرب والدته وطردها من المنزل في كفرالشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفرالشيخ، من القبض على "م.ف"، 44 سنة، مقيم بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق؛ لقيامه بضرب والدته وطردها من المنزل، طمعًا منه في معاشها الشهري الذي تنفق منه على نفسها.وأكدت دولت عماد، البالغة من العمر 70 عامًا، في محضر الشرطة، أن نجلها دائم التعدي عليها طمعًا في المعاش، موضحة أن الجيران هم من كانوا دائمًا ينقذونها من تحت يده قبل أن يفتك بها وعادة ما يسبب لها جروحا وكدمات في جسدها.وأمرت النيابة العامة بكفرالشيخ، بحجز المتهم والتحقيق معه فيما اتهمته به والدته، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.