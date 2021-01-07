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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تمثال يزين مدخل الإسكندرية استعدادا لبطولة العالم لكرة اليد

الخميس 07/يناير/2021 - 04:33 م
تمثال يزين مدخل الإسكندرية
تمثال يزين مدخل الإسكندرية
هبه عويضه
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شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، وضع تمثال على شكل لاعب كرة يد بمدخل الإسكندرية بالطريق الصحراوي، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال بعض مباريات فرق الدول المشتركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تنطلق يوم 13 يناير الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، واللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، واللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط، تنفيذًا لتوجيهات من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بعرض ظهور المحافظة بالمظهر اللائق أثناء إقامة هذا الحدث الرياضي الهام.  

وقال اللواء جمال رشاد، إن اختيار وضع التمثال في مدخل الإسكندرية يرجع إلى يونيو 2019، عندما وقع الاختيار على الموقع لتجسيد عمل فني لإعادة إحيائها مرة أخري، وإضافة لمسة جمالية للمنطقة مع بطولة الأمم الإفريقية التي تمت استضافتها المحافظة، فتم تصميم عمل فني يعبر عن الحدث بإضافة شعار مكتبة الإسكندرية، وتمثال لاعب كرة القدم.

وأضاف «رشاد»، في تصريحات صحفية، أن اتجاه المحافظة بتغير العمل الفني بما يتناسب مع الحدث الذي يمر على المدينة، لافتًا إلى أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجه بوضع عمل فني جديد يعبر عن الحدث الرياضي الذي سوف تشهده الإسكندرية، باستقبال مجموعتين من الدول المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد باستاد برج العرب.

وأشار إلى أنه تم وضع مجسم للاعب كرة اليد، والذي صممه المهندس شريف رسلان، أحد الفنانين المشهورين في مجال النحت بالإسكندرية، مؤكدًا أنه في المستقبل سوف يتم تغيير المجسم بما يتناسب مع الأحداث التي تمر على محافظة الإسكندرية.

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