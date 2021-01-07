البورصة العراقية تغلق على تراجع بـ493.39 نقطة

سجل مؤشر "البورصة" العراقية، اليوم، تراجعا بنسبة 0.27%، متوقفا عند 493.39 نقطة.وشهد المؤشر انخفاض أسهم 6 شركات، فيما ارتفعت أسهم 5 أخرى، وحافظت 11 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 250،591،004 سهم، بقيمة 347،229،681 دينار عراقي، تحصلت من إبرام 296 صفقة، شملت 22 شركة مساهمة من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.