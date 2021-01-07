أحمد عز يواصل تصوير «هجمة مرتدة» بأحد فنادق وسط البلد

يواصل الفنان أحمد عز، تصوير دوره في مسلسله الرمضاني "هجمة مرتدة" بأحد فنادق وسط البلد، والذي يستمر لمدة 3 أيام، ينتقل بعدها المخرج أحمد علاء لديكور آخر.وانتهى "عز" من تصوير 80٪ من مشاهده بـ"هجمة مرتدة"، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.المسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.ويشارك فى بطولته، إلى جانب أحمد عز وهند صبرى، كل من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى، وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وآخرون من النجوم‪