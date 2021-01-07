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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

أمل سلامة تُهنئ الأقباط بعيد الميلاد

الخميس 07/يناير/2021 - 03:32 م
النائبة أمل سلامة،
النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب
عائشة حسن
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تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب عن الجيزة وقطاع وسط وشمال وجنوب الصعيد، بخالص تهانيها لجموع الإخوة الأقباط، والكنيسة الأرثوذكسية وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

وبعثت النائبة أمل سلامة رسائل محبة وبهجة مُهنئة الإخوة الأقباط بتلك المناسبة عبر بيان لها منذ قليل، قائلة: "يسعدني وبكل المحبة أن أتقدم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات لجميع الإخوة والأخوات الأقباط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر العظيم بأسره بكل خير".

وأضافت أمل سلامة عبر بيانها: "أتمنى من قلبي أن تعم أجواء السلام والبهجة على جميع المصريين، وستظل مصر كيانًا واحدًا وأبناؤها نسيجًا واحدًا مهما اختلفت ديانتهم".

وثمنت النائبة أمل سلامة للجميع أجواء من البهجة والسلام وسيادة القيم الإنسانية والأخلاقية التى دعت إليها الديانة المسيحية كما دعا إليها الإسلام تمامًا.

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