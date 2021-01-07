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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مؤشرا البحرين يقفلان على انخفاض 4.20 نقطة

الخميس 07/يناير/2021 - 04:25 م
مؤشر البحرين
مؤشر البحرين
وكالات
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أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم، عند مستوى 1،451.23 بانخفاض قدره 4.20 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 654.17 بانخفاض قدره 1.59 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة 4 ملايين و669 ألفا و427 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 558 ألفا و894 دينارا بحرينيا، تم تنفيذها من خلال 108 صفقات.

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