مؤشرا البحرين يقفلان على انخفاض 4.20 نقطة

أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم، عند مستوى 1،451.23 بانخفاض قدره 4.20 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 654.17 بانخفاض قدره 1.59 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهـم المتداولة 4 ملايين و669 ألفا و427 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 558 ألفا و894 دينارا بحرينيا، تم تنفيذها من خلال 108 صفقات.