بطراز عصري.. دورات مياه عمومية بالمجان في 6 أكتوبر

أنشأ جهاز مدينة السادس من أكتوبر دورات مياه عمومية بالمجان، بناء على توجيهات السيد المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس شريف الشربيني، رئيس الجهاز.وتم توفير دورات المياه العمومية بالمجان لسكان المدينة وروادها في المحاور الرئيسية بالمنطقة، بجانب الأماكن المزدحمة بالمارة، بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة، في خطوة استباقية لتوفير حياة كريمة للسكان بشكل حضاري وتخفيف المعاناة على كبار السن والمرضى.وتوزعت دورات المياه في نطاق الخدمات على المحاور الرئيسية بالمنطقة وتم تصميمها بشكل عصري على طراز معماري مميز، وتحتوي على دورات مياه للرجال والسيدات تعمل على مدار 24 ساعة.ويهدف النموذج الخاص بتصميم دورات المياه العمومية بالشكل العصري لتغيير ثقافة استخدام الحمامات العمومية المعروفة، كما أنه ملحق بها وحدة تجارية للخدمات السريعة الموضح عليها بعض الأماكن التراثية والأشكال والرسومات المختلفة.وأشاد سكان مدينة السادس من أكتوبر بدورات المياه، خاصة أنها تحمل شكلا مميزا وتخدم جميع الأهالي خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، علاوة على أنها تغيير مفهوم دورات المياه العمومية المعروفة في المناطق.