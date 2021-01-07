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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 8737.20 نقطة

الخميس 07/يناير/2021 - 04:30 م
الأسهم السعودية
الأسهم السعودية
وكالات
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 66.40 نقطة ليقفل عند مستوى 8737.20 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 325 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 130 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 51 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات اللجين، وبتروكيم، وباعظيم، والعالمية، ونماء للكيماويات الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الصمعاني، وصناعة الورق، والمتحدة للتأمين، وسدافكو، والوطنية للتعليم فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.47% و7.11%.

فيما كانت أسهم شركات أمانة للتأمين، وكيمانول، وبترو رابغ، وعناية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أمانة للتأمين، والصمعاني، وعناية، وسابك، وباعظيم هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 610.68 نقطة ليقفل عند مستوى 24437.30 نقطة، وبتداولات بلغت 116 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 640 ألف سهم تقاسمتها 2144 صفقة.

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