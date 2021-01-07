أمن القاهرة يحل لغز الجثة المتفحمة داخل سيارة محترقة بمدينة بدر

أمن القاهرة يحل لغز الجثة المتفحمة داخل سيارة محترقة بمدينة بدر
الخميس 07/يناير/2021 - 03:43 م
هدير مصطفيطباعة
نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى كشف غموض واقعة العثور على جثة محترقة داخل سيارة بمدينة بدر، وتبين أن السبب مصادمة السيارة بالرصيف واشتعال النيران بها.
تلقى قسم شرطة مدينة بدر بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة متفحمة داخل سيارة محترقة بأحد الطرق بمدينة بدر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث.
وتبين أن الجثة متفحمة بالكامل، وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن السيارة اصطدمت برصيف الطريق، واشتعلت بها النيران والتهمتها وبداخلها سائقها.
وأضافت التحريات أنه لا يوجد شبهة جنائية فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
تلقى قسم شرطة مدينة بدر بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة متفحمة داخل سيارة محترقة بأحد الطرق بمدينة بدر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث.
وتبين أن الجثة متفحمة بالكامل، وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن السيارة اصطدمت برصيف الطريق، واشتعلت بها النيران والتهمتها وبداخلها سائقها.
وأضافت التحريات أنه لا يوجد شبهة جنائية فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.