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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أمن القاهرة يحل لغز الجثة المتفحمة داخل سيارة محترقة بمدينة بدر

الخميس 07/يناير/2021 - 03:43 م
أمن القاهرة
أمن القاهرة
هدير مصطفي
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نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى كشف غموض واقعة العثور على جثة محترقة داخل سيارة بمدينة بدر، وتبين أن السبب مصادمة السيارة بالرصيف واشتعال النيران بها.

تلقى قسم شرطة مدينة بدر بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة متفحمة داخل سيارة محترقة بأحد الطرق بمدينة بدر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث.

وتبين أن الجثة متفحمة بالكامل، وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن السيارة اصطدمت برصيف الطريق، واشتعلت بها النيران والتهمتها وبداخلها سائقها.

وأضافت التحريات أنه لا يوجد شبهة جنائية فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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